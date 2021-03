Hormis Jan Koller, le joueur tchèque qui a le plus marqué le football belge de son empreinte reste le gardien de but Daniel Zitka.

Entre 1999 et 2010 (3 ans à Lokeren, puis 8 ans à Anderlecht), il s’est non seulement rendu populaire grâce à ses parades, mais aussi avec son éternel sourire et son (bon) néerlandais à l’accent tchèque.

Cela fait déjà onze ans qu’il est rentré chez lui, mais la Belgique a toujours gardé une place dans son cœur. "Vu que la République tchèque n’était pas à la Coupe du monde 2018, j’étais supporter de la Belgique. Et j’ai aussi suivi la Croatie de très près." Bref, Zitka pourrait être notre espion à la veille de République tchèque - Belgique. Sauf qu’il travaille… pour la Fédération tchèque. "Je suis entraîneur des gardiens U19, sourit-il. En 2019, après cinq saisons, j’ai décidé d’arrêter mon job comme coach des gardiens de l’équipe A du Sparta Prague...