La phase classique de Jupiler Pro League touche à sa fin, les derniers verdicts seront connus le week-end prochain. Anderlecht espère confirmer son rôle principal dans la distribution du feuilleton “Champions playoffs”, qui animera le mois de mai. Mais le Sporting bruxellois est assuré de faire le buzz médiatique, avant ou sans PO1, avec la sortie de son tant attendu documentaire en quatre parties, Mauve, dont les deux premiers épisodes (consacrés entre autre à Nmecha, Ait El Hadj et Kana) seront diffusés les jeudis 22 et 29 avril, en clair pour tous les clients VOO, sur VOOsport World. La suite en juin.

Les docu-séries qui nous plongent à l’intérieur de la vie d’un club de foot sont à la mode, et les plates-formes de streaming en font un produit d’appel. Avec de gros succès, comme Sunderland : envers et contre tous sur Netflix, ou All or Nothing : Manchester City sur Amazon Prime qui nous fait vivre la saison 2017-2018 de City, auréolée du titre, avec Vincent Kompany en vedette, pour ses derniers exploits anglais. Quand il est rentré à la maison mauve, l’actuel T1 du Sporting, obsédé par une communication bien maîtrisée, a absolument voulu importer la recette.

Dans ce docu-série “le spectateur aura un regard unique sur les coulisses du Sporting”, engagé dans un processus de reconquête sous la baguette de Vince the Prince, et “sur une nouvelle génération de talents made in Neerpede.” Une manière de garder le lien avec les supporters, privés depuis trop longtemps de stade. De leur faire partager le quotidien d’un club pro, ce qui est déjà possible via les différents canaux de communication du RSCA, notamment via les réseaux sociaux. Et donc de les fidéliser…

Premier épisode le 22 avril à 20h30, sur VOOsport World 4.