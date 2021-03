Le Ghanéen sera le joker de Kompany contre Malines, après son premier but à Sclessin.

Le plus ancien Anderlechtois du noyau A n’est pas Adrien Trebel (qui a signé le 15 janvier 2017 en provenance du Standard) mais bien Mohammed Dauda. Deux semaines avant Trebel, Anderlecht avait payé 250 000 euros pour l’attaquant ghanéen de 18 ans au club Asante Kotoko. Depuis quelques mois, Dauda est le joker de Kompany, et il le sera aussi ce dimanche contre Malines. Surtout après avoir marqué au Standard, le week-end dernier.

Dauda a dû attendre 50 mois avant d’inscrire son premier but en équipe A, à 23 ans. Cela faisait des années qu’il marquait les yeux fermés en U21 et lors de matchs amicaux. Lors de la saison 2018-2019, il avait fait exploser les compteurs en U21 avec 29 buts. Et récemment, il avait mis un triplé à OHL lors du match amical (1-5) qui avait donné des (mauvaises) idées à Kompany.