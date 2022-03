Debast et Delcroix forfaits face à l’Antwerp, un gamin ou… Murillo dans l'axe ? Anderlecht C. F. Kompany devra se montrer inventif en défense centrale pour s'occuper de Frey. © Belga

Hoedt est suspendu face à l’Antwerp et le suspense reste entier pour connaître l'identité de celui qui épaulera Magallan dans l'axe défensif dimanche. Kompany a quand même levé un coin du voile lors de sa conférence de presse. "Debast et Delcroix sont forfaits. Debast risque même d'être absent un peu plus longtemps. Quant à Delcroix, nous ne voulons prendre aucun risque après une année de galère."



Les options sont peu nombreuses. Ce sera soit un gamin (Sardella ou Kana), soit un joueur replacé. Dans cette optique, Murillo pourrait dépanner. Mykhaylichenko a bien joué lors de sa dernière sortie et il pourrait à nouveau gérer le côté droit pendant que le Panaméen déménagerait exceptionnellement dans l'axe. Son gabarit et sa vitesse plaident en sa faveur face à l'athlétique buteur Frey. "Je ne vais pas vous en dire trop. Dans le sprint final, tous les détails comptent et je ne vais donc pas laisser lire dans mes cartes", a souri Kompany. Réponse dimanche peu avant le coup d'envoi à 13h30.