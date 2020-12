Voilà quatre matchs (contre le Standard) que Landry Dimata (23 ans) n’est plus dans la sélection à Anderlecht. Voilà neuf matchs (contre OHL) qu’il n’a plus été titulaire. Et voilà 15 matchs (contre Mouscron, sur penalty) qu’il n’a plus marqué. Dimata est sur une voie de garage à Anderlecht.

(...)