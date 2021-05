Battu par des Genkois plus forts cette fois, le Sporting ne peut plus viser que la troisième place. Et espérer que le Club Brugeois ne fête pas son titre au Parc Astrid jeudi.

C’est fou comme la même affiche avec les mêmes acteurs (avec McKenzie en plus et Lucumi en moins) devant des tribunes tout aussi vides peut être aussi différente à 72 heures d’écart.