Faisons un rapide calcul. Une saison en Belgique pour un club du top 8 consiste en une bonne quarantaine de matchs, Coupe comprise. Un défi qui peut être facilement relevé par un effectif compact d’une vingtaine de joueurs cadres et d’une poignée de jeunes.

Pour le projet de développement qu’Anderlecht veut mettre en place pour les talents de son académie, ce rythme 100 % belge ne suffit pas car il ne permet pas de faire (partiellement) tourner l’effectif.

Avec l’échec en Coupe de Belgique, le Sporting n’a plus d’autre choix que de terminer dans le top 3 pour s’assurer d’une place en Europe et d’aider au développement des jeunes joueurs.

En Conference League, Anderlecht peut espérer jouer au moins dix matchs de plus s’il atteint les poules de la compétition.

Anthony Vanden Borre évoquait, dans sa récente sortie, un projet de mettre la jeunesse anderlechtoise en avant qui n’est "pas cohérent et, honnêtement, qu[‘il] ne voi[t] plus". Des propos durs et seulement partiellement avérés.

(...)