Face à Zulte Waregem ce dimanche, les hommes de Fred Rutten, les Anderlechtois doivent compter sans l'aide d'Adrien Trebel, qui ne s'est pas entraîné une seule fois cette semaine. Dimata s'est quant à lui entraîné pendant toute la semaine et est au coup d'envoi au lieu de Santini. Bakkali est suspendu, ce qui signifie que Bolasie peut débuter. "Il est prêt", prétend l'entraîneur mauve.

Le fil du match:

Après une minute de silence en hommage à Emiliano Sala et un coup d'envoi donné par un ex de la maison, Mbo Mpenza, on retiendra un Anderlecht en panne d'inspiration durant le premier acte, avec trop peu d'occasions. La faute aussi à une équipe de Zulte bien organisée et capable de déranger aussi les Anderlechtois offensivement.

Par contre les Mauves auraient dû obtenir un penalty durant le troisième quart d'heure, car Dimata semblait avoir été accroché par un défenseur de Zulte. Mais le VAR a visiblement décidé de ne pas l'accorder.





Les compos :

Anderlecht : Didillon, Kara, Lawrence, Najar, Obradovic, Kayembe, Kums, Zulj, Bolasie, Verschaeren, Dimata.

Zulte Waregem : Bossut, Baudry, Pletinckx, Bürki, De Fauw, Seck, Peeters, De Pauw, Bongonda, Bjordal, Harbaoui.





Suivez la rencontre en direct commenté :