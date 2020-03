Yves Taildeman et Johan Serkijn

Si Anderlecht se qualifie in extremis pour les playoffs 1 - pour rappel, le Sporting doit gagner à Saint-Trond et Genk doit concéder un nul face à Malines -, il aura effectué un des come-back les plus spectaculaires de son histoire.

Mais il y a eu d’autres remontadas exceptionnelles dans la richissime histoire des Mauves. En voici cinq.

1 Premier titre au détriment du "Flaminpic " Charleroi

1946-1947 Lors des années précédant la Seconde Guerre mondiale, Anderlecht n’est qu’une équipe de milieu de tableau, qui n’a jamais remporté le titre. Mais, sous l’impulsion de Jef Mermans, le Bombardier, et grâce à la grande solidarité dans le groupe qui était constitué d’amis, les Mauves font de plus en plus parler d’eux. La saison 1946-1947 ne semble toutefois pas encore être la bonne. Après 21 journées de championnat, l’Olympic Charleroi - à l’époque le club n° 1 du Pays noir - file vers son premier titre. L’écart avec Anderlecht est de huit points, dans un système avec deux points par victoire. L’Olympic s’était renforcé avec tellement de bons joueurs anversois que son surnom était le Flaminpic Charleroi.

