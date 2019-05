Le mercato s’annonce animé dans les deux sens. "Mais on ne va pas acheter autant qu’on va vendre, prévient Verschueren.

On va privilégier la qualité à la quantité. On dépensera ce qui est nécessaire pour ce qu’on veut. Les moyens ne sont pas limités. On recherche des profils entre 20 et 23 ans qui pourront apporter une plus-value à l’avenir. On a une dizaine de scouts sous la direction de Frank (Arnesen) pour ça. Vlap, d’Heerenveen ? Oui, il est sur nos listes. On va aussi prendre des profils à la Kompany, des joueurs un peu plus âgés qui apporteront quelque chose de suite à l’équipe. Mbokani ? La piste est au point mort. Bolasie? On doit encore en discuter avec Vincent en se posant les questions : est-il assez fort pour la Premier League? Que veut faire Everton? N’oubliez pas qu’on a déjà frappé un grand coup sur le marché avec Vincent, mais restons réalistes aussi svp, on ne va pas recruter Messi, hein…"