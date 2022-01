Les South Leaders, des ultras d’Anderlecht, ont annoncé sur Twitter qu’ils ont intercepté une banderole de supporters du Standard ce dimanche matin. Ils avaient appris, via une fuite, que des supporters du Standard comptaient venir déployer la banderole pendant la nuit de samedi à dimanche, et ils ont donc patrouillé pendant toute la nuit autour de leur stade. "Quatre supporters du Standard ont été interceptés alors qu’ils tentaient d’accrocher cette bâche", disent-ils. Les Mauves ont posté une photo de la banderole avec comme texte : "Même dans le mal, on enc… la capitale."

La semaine passée, des fans du Sporting avaient fait la même chose à Sclessin. Vendredi matin, les Rouches avaient déjà tagué les volets du stade du Sporting.