Le centre d'entraînement d'Anderlecht fait l'objet d'une perquisition qui a débuté vers 9h ce mercredi matin. Le procureur fédéral a confirmé à nos confrères dudes perquisitions à Laeken, Anderlecht et Schaerbeek dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent et association de malfaiteurs dans laquelle les agents de joueurs sont les cibles principales. Selon le procureur fédéral, cette enquête n'est pas liée à celle qui concerne les soupçons de matches truqués. D'après nos informations, un ou des transferts de joueurs aurai(en)t déclenché les investigations.De son côté, le club s'est abstenu de tout commentaire, se contentant d'assurer à nos confrères de la presse flamande qu'ils coopéraient avec les enquêteurs: "La police est arrivée vers 9 heures. Je ne peux rien vous dire tant que la police est ici et je ne sais pas combien de temps ça va durer", a affirmé la porte parole du RSCA, Marie Verbeke, à Sporza.