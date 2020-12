Lors du dernier Clasico, on a souligné la pauvreté offensive d’Anderlecht et du Standard. À juste titre. Mais on aurait peut-être dû rendre un hommage plus appuyé à l’excellent jeu de tête défensif des arrières de chaque côté, tuant bon nombre d’embryons d’occasion de but dimanche. "Quand un défenseur prend le dessus dans un duel et gagne le ballon de la tête, c’est considéré comme normal mais c’est pourtant un exercice difficile, qui demande beaucoup de qualités", explique notre consultant Alex Teklak, dont c’était l’une des grandes forces quand il jouait.

Ce vendredi, à Waregem, on pourra justement savourer le talent de deux artistes du ballet aérien : Olivier Deschacht et Matt Miazga.

Il y a quinze jours, l’Observatoire du football a classé Deschacht à la deuxième position des défenseurs qui gagnent le plus de duels de la tête en Belgique, juste derrière le Genkois Lucumi. Une sacrée performance à bientôt 40 ans. Quant à Miazga, qui a fait ses débuts trop tardivement cette saison au Sporting pour être intégré au classement, il semble imbattable dans le jeu aérien. Il est d’ailleurs le joueur qui a remporté le plus de duels de la tête (5) lors du Clasico. "Ce sont deux vraies tours de contrôle en Belgique", poursuit Teklak. "Ils maîtrisent la plupart des qualités nécessaires pour briller dans les airs."