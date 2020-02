Alexi Lalas et Bobby Warshaw, deux anciens joueurs américains devenus consultants aux États-Unis, dressent le portrait des deux recrues arrivées de MLS : Amir Murillo et Kemar Lawrence.

Anderlecht a des airs de chanson de Frank Sinatra. Le club bruxellois n’a jamais été aussi New Yorkais qu’en ce début d’année 2020 qui a vu l’arrivée de deux joueurs des New York Red Bulls. Deux profils recrutés sur base des statistiques et dont peu connaissent la valeur réelle.

Dans le moule Red Bull