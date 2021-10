La carte rouge de Murillo n'a pas été appréciée à Anderlecht mais le comportement du défenseur de Louvain non plus.

Quelle fin de match aurait-on vécue à onze contre onze? La réaction sanguine de Murillo empêchera d'avoir une réponse. A vingt minutes du terme, le Panaméen a donné un coup de coude sur la poitrine de Dewaest après une discussion houleuse entre les deux hommes. Cela avait échappé à l'arbitre mais pas au VAR. "Ce qu'il s'est passé? Je lui ai caressé les fesses pour l'embêter", reconnaît le défenseur de Louvain. "Cela fait partie du jeu et ici, ça a marché. Il était très énervé. Visiblement, je ne suis pas son style d'homme (rires)."

On rigolait beaucoup moins côté anderlechtois. "Si Monsieur Dewaest (sic) estime que cela se fait, c'est son droit. Mais moi, je ne voudrais pas faire des choses comme ça sur un terrain de football. Amir est un gars très positif et il était vraiment très énervé", disait Van Crombrugge. "Mais bon, cette carte rouge était évitable. On connaît le style de Dewaest..."



La réaction de Murillo n'a pas été appréciée par le staff et la direction du Sporting qui se prenait la tête en tribune en revoyant l'action sur une tablette. Comme Ashimeru, exclu lui aussi à la dernière minute mais dans un sacrifice décisif, Murillo recevra une proposition de suspension ce lundi. Le club aura le droit de l'accepter ou de la refuser mais l'arrière droit risque d'être absent à l'Antwerp le week-end prochain, au minimum.