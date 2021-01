Diaby a failli marquer pour son premier match. Une prestation appréciée par Kompany.

Mon arrêt le plus compliqué ?" Le gardien Nordin Jackers pousse un long soupire, se creuse la tête et tranche finalement. "Celui devant Diaby en fin de match."

À la 90e minute, sur une passe en retrait de Dimata, Diaby a tenté sa chance, en un temps, du gauche. La frappe est puissante, mais droit sur Jackers. Diaby a également frappé de loin à la 70e minute, mais son essai a été capté par le gardien adverse.

(...)