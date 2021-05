Abdoulay Diaby ne jouera plus pour Anderlecht. En partie suite à des douleurs au dos, sa location n’a pas été une réussite. Il n’a débuté que deux matchs en championnat (au Standard et contre Malines), n’a marqué qu’un but (le 4-1 contre Zulte-Waregem) et n’a joué que 233 minutes en D1A, soit 15 % du temps de jeu. Anderlecht ne va pas lever son option.

Ils sont très rares, les joueurs loués lors du mercato d’hiver qui cartonnent lors de la deuxième partie du championnat. Mais avec ses 233 minutes de jeu, Diaby établit presque un record négatif sur les dix dernières saisons à Anderlecht.

La saison passée, le Croate Pjaca n’a joué que 158 minutes, mais son excuse valable était que le championnat a été arrêté au début du mois de mars. Le gardien espagnol Ruben n’avait joué qu’un seul match (le dernier, contre Ostende), mais il était le numéro 1 lors des six matchs d’Europa League. Sylla n’avait pas joué lors de sa première demi-saison à Anderlecht, tout simplement parce qu’il s’était blessé au genou. Il faut déjà remonter au Congolais Bedi Mbenza, en 2012, pour trouver un joueur prêté en hiver qui a reçu moins de temps de jeu.