Découvrez les réactions des principaux acteurs d'Antwerp-Anderlecht au micro de Proximus 11.



Belhocine: "Cette équipe de l'Antwerp est vraiment très forte à domicile. En deuxième mi-temps, ils ont vraiment poussé. Ce n'est pas un mauvais résultat ce soir. La première période était bonne avec ce but et quelques séquences intéressantes. Je pense qu'on peut souligner la mentalité même si ce n'est pas suffisant car on doit continuer à se montrer ambitieux. Ce 4 sur 6, on doit s'appuyer dessus. L'Antwerp a vraiment poussé et on a été acculé mais mes joueurs ont répondu présent dans les duels."



Boloni: "On était vraiment mou et faible en première mi-temps. En deuxième, on est revenu avec d'autres intentions. L'attitude a changé et nous avons commencé à dominer cette équipe d'Anderlecht. L'état d'esprit, c'est le plus important dans le football. Globalement, notre domination était grande et nous avons mérité au minimum ce point."



Didillon : "Vu qu'on a mené rapidement on est un peu déçu après ce match nul. Mais honnêtement, on a été vraiment dominé donc on peut s'estimer heureux. Nous avons vraiment subi en seconde période. Je crois que notre mentalité est positive. Il y a certains signes qui ne trompent pas car tout le monde se bat les uns pour les autres. Karim Belhocine travaille énormément pour cela et nous amène une mentalité exemplaire. Il ne nous manque plus qu'un peu plus de folie offensive et de créativité. Un peu de légèreté balle au pied et de la justesse technique..."