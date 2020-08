C'est fait: Didillon signe pour 4 ans au Cercle Anderlecht Y.T. Le Cercle va bientôt annoncer le transfert définitif du gardien français Thomas Didillon d'Anderlecht. © BELGA

Il a réussi ses tests médicaux et signe un contrat pour 4 ans. Il est donc transféré directement au Cercle et non pas à Monaco qui le prête au Cercle. Mais il est clair que ce sont les Monégasques qui se chargent de l'aspect financier de la transaction. Didillon pourra déjà jouer contre l'Antwerp, ce weekend.