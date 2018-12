Dimata après le nouveau revers des Mauves: "On n'arrive pas à reproduire ce qu'on fait à l'entrainement"

Découvrez toutes les réactions au micro de Proximus 11 après la défaite d'Anderlecht à Mouscron (3-1).

Landry Dimata:(honte à vous)[Sur le manque de leaders pour sonner la révolte ce samedi soir][Un effet Belhocine quand même?]

Mbaye Leye: "Suis-je le meilleur joueur de tête du championnat? Oui [rires], c'est une question de timing, de chance ou je ne sais pas. Bon match de tout le groupe, il n'y a pas de nom à sortir individuellement, très bonne prestation collective. On a joué contre une équipe qui a essayé de jouer et on en a très bien profité en reconversion. Est-ce la crise Anderlecht? Je ne vais pas parler des autres équipes, mais notre équipe les a mis en difficulté aujourd'hui."