On se dirige de plus en plus vers un départ de Jérémy Doku (18 ans) à Rennes, le leader en Ligue 1. Hier après-midi, le président Wouter Vandenhaute lui-même s’est déplacé à Rennes en jet privé pour finaliser le deal. C’est Rennes qui avait réglé un vol depuis l’aéroport de Wevelgem. S’il reçoit 25 millions plus de gros bonus et un pourcentage à la revente, Doku sera joueur de Rennes, leader en Ligue 1 et participant à la Ligue des Champions. Si un accord n’est pas trouvé - ce qui est peu probable - Doku resignerait pour un an à Anderlecht et terminera la saison au Sporting.

L’info sortie vendredi soir par le site français footmercato.net comme quoi Rennes a formulé une première offre (de 20 millions) pour l’ailier d’Anderlecht, a fortement embêté la direction des Mauves. Le but était de garder les négociations au secret pour ne pas perturber la préparation du match à Bruges. En principe, Doku devrait jouer (son dernier match) à Bruges. Mais est-ce que Rennes sera encore d’accord ?

Doku va partir pour un montant record. Jusqu’à présent, Youri Tielemans était le plus cher, avec les 25 millions payés par Monaco. Il devançait Mitrovic (18,5 millions à Newcastle) et Lukaku (15 millions à Chelsea).

Entre-temps, Anderlecht a confirmé que Dimata ne part pas à Dijon, la lanterne rouge de Ligue 1. Comme raison officielle, le Sporting indique que les clubs n’ont pas trouvé d’accord. Or, tout le monde sait que le Diable rouge n’a pas passé les tests médicaux. "Je veux à nouveau me concentrer sur Anderlecht et récupérer ma place en attaque, même si Nmecha joue bien en ce moment. Et je rêve encore de l’Euro avec les Diables", dit Dimata.