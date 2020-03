Jérémy Doku (17 ans) est bien parti pour devenir le nouveau Kompany, Lukaku ou Tielemans d’Anderlecht. Avec ses deux buts et son assist contre Zulte Waregem, il a encore augmenté sa valeur marchande et l’intérêt de grands clubs européens. Mais que les supporters ne paniquent pas (encore) : il aimerait rester encore un an à Anderlecht.

Même s’il a resigné jusqu’en 2022 le mois passé, la direction d’Anderlecht ne se fait pas d’illusions. Jérémy Doku ne jouera pas longtemps à Anderlecht. Il est le genre de joueur qui fait baver le top de la Premier League et de la Bundesliga. Sa vitesse est comparable à celle de ces autres adolescents, Ansu Fati (17 ans, Barcelone) et Vinicius (19 ans, Real Madrid).



(...)