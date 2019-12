Avec les années, le déplacement à Ostende de dimanche dernier pourrait devenir un bon souvenir à Anderlecht. On rappellera que c’est ce jour-là que Jérémy Doku a inscrit son premier but chez les professionnels. Et on oubliera qu’il n’aura finalement servi à rien, au niveau comptable dans un match catastrophique du Sporting.

Pour l’instant, on peut juste se souvenir qu’il a été l’unique éclaircie mauve à la Côte. Trente-deux minutes en sortant du banc où l’ailier de 17 ans a martyrisé la défense ostendaise avec ses multiples accélérations.

(...)