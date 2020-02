Il attendait ça depuis 486 jours. En marquant le sixième et dernier but du festival contre Eupen dimanche, Zakaria Bakkali a mis fin à une très longue période sans but. La dernière fois, Hein Vanhaezebrouck était assis sur le banc et Adrien Trebel portait le brassard de capitaine. Ça situe… C’était le 25 octobre 2018 contre Fenerbahçe en Ligue Europa (2-2).

Un voyage en Turquie et le début de la galère

Bakkali ne le savait pas encore mais le nom du club turc allait vite devenir désagréable sans sa mémoire. Treize jours après son doublé contre les Stambouliotes, ses ennuis commençaient, sur la pelouse du stade Şükrü Saracoğlu, à la veille du match retour.

(...)