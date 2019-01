Du jamais-vu, lundi soir à Neerpede. Fred Rutten avait convoqué 13 (!) joueurs du noyau A pour affronter Lokeren en Espoirs.

Du coup, la plupart des vrais U21 sont restés sur la touche. Rutten voulait voir les non-titulaires et non-sélectionnés de dimanche à l’œuvre. Il s’agissait de grosses pointures comme Boeckx, Saelemaekers, Sanneh, Lawrence, Saief et Cobbaut, plus des jeunes comme Dauda, Delcroix, Adzic, Dewaele, Dante, Verschaeren et Doku.

Si on se base sur le site transfermarkt.be, la valeur des 13 dépasse les 20 millions. Zulj n’a pas joué. Le RSCA a battu Lokeren 2-1 (buts de Sanneh et Verschaeren) sur un terrain impraticable.