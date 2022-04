Anderlecht, Anderlecht, Anderlecht champion." Il est 14 heures lorsque retentit le célèbre hymne du club bruxellois, fredonné par plusieurs dizaines de supporters aux alentours du stade. L’odeur de la friture se mêle à celle des fûts de bière. En ce lundi de Pâques ensoleillé, une masse mauve effervescente s’amasse place de Linde à proximité du Lotto Park. Les chants résonnent des gorges déployées, l’écharpe autour du cou, le sandwich mitraillette dans une main et la Jupiler dans l’autre. Toute la ferveur est réunie à quelques minutes d’une finale de Coupe. Tout est prêt pour la fête du foot bruxellois.

Sur les visages, des sourires et un sentiment de confiance avec l’espoir de voir Anderlecht remporter sa dixième coupe nationale. "Les supporters s’impatientent mais avec l’expérience de Kompany, on sent que c’est possible", juge Philippe, supporter du club depuis trente ans. "J’espère qu’on va décrocher au moins un titre cette année, je suis un peu stressé bien sûr mais sur un match, nous avons vraiment nos chances." estime Dries, 23 ans. Lui et ses amis sont Gantois d’origine mais sont venus supporter Anderlecht. "Il ne faudrait pas que l’on sache ici qu’on vient de Gand, sinon ça pourrait devenir dangereux pour nous", plaisante-t-il avec ses amis. Les jeunes Flamands étaient encore très jeunes lorsque l’équipe emmenée par Guillaume Gillet et Ahmed Hassan avait soulevé le trophée pour la dernière fois en l’emportant face à Gand (3-2).

© AFP

Le sentiment de confiance, Lionel le ressent aussi. Ce Namurois de 32 ans soutient Anderlecht depuis le titre de champion en 2000. Il reste toutefois lucide avant le début de la rencontre. "La Gantoise est en bonne forme mais nous le sommes tout autant et la rencontre entre les deux équipes sur le papier semble équilibrée. J’ai quand même un bon pressentiment. Cela fait quelques années que l’on n’a pas ramené la Coupe à la maison." Ce moment spécial, Lionel a tenu à le passer avec des amis mais aussi avec ses enfants : "Pour une occasion pareille, ça me semblait important de les emmener, ça leur fera peut-être des beaux souvenirs pour plus tard", se réjouit-il.

Aux abords du stade, une très longue file de supporters serpente pour rentrer au Parc Astrid. Un dispositif spécial a été mis en place pour pouvoir accueillir entre 12 000 et 15 000 personnes. Une file aussi longue que l’attente d’une nouvelle Coupe nationale dans la vitrine à trophées. Le souvenir de la dernière finale de 2015 (2-1) face à Bruges et le but assassin d’un certain… Refaelov dans le temps additionnel est resté dans toutes les mémoires.

© BELGA

"C’est l’homme des finales. Il fait partie des joueurs qui peuvent faire la différence dans ce match. C’est sa troisième finale et il a marqué à chaque fois donc je pense c’est un atout qui va nous porter chance", renchérit Julien, supporter du club depuis 35 ans qui a fait le déplacement depuis Philippeville. À l’issue de la séance de tirs aux buts perdue par Anderlecht, la déception est immense chez les supporters. Certains ne mâchent d’ailleurs pas leurs mots à la fin du match : "C’est une catastrophe pour Anderlecht, constate l’un d’entre eux : Nous n’avons pas suffisamment proposé en attaque, même si sur l’ensemble du match la Gantoise mérite la victoire…"