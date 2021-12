1 Magallan ne peut pas faire ce genre d’erreur à 28 ans. "L’idée de Zulte était d’aller dans le dos de Murillo et de Gomez avec des gars rapides, capables de prendre les espaces. Sur l’action qui amène le premier but du Essevee, les Waregemois prennent le dos de Murillo, mais Magallan doit être plus autoritaire dans son anticipation. Il a peut-être été surpris par le rebond, mais si tu prends les devants sur ton homme tu dois gagner le duel. Ou alors tu restes derrière, en couverture, et tu accompagnes. Magallan fait une erreur, mais ce qui est gênant, c’est qu’il n’a plus 18 ans mais 28. Les Mauves l’ont pris à la suite de la blessure de Delcroix. Était-ce par défaut, en dernière minute ? Je ne sais pas. On ne peut pas dire qu’il passe à côté de tous ses matchs, mais on ne peut pas dire qu’il a été rassurant non plus. On a l’impression qu’il doit prendre ses marques par rapport à Hoedt, alors que l’Argentin a lui aussi l’expérience pour être un point de référence. Mais il n’arrive pas à être indiscutable. Il n’est pas non plus très athlétique, grand ou intransigeant dans les airs. Ce qu’il doit amener, c’est de l’expérience. Si Kompany le fait jouer, ce n’est pas parce que Magallan a d’autres vertus."