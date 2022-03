1 "La même tendance que l’année dernière à Anderlecht." "Magallan a été sobre et fiable pour rassurer les deux jeunes. Il faut dire que toute l’équipe mauve a bien filtré les ballons vers Frey. Les hommes de Kompany sont restés attentifs et concentrés de manière générale. Si ce n’est Gomez qui a failli laisser filer Benson. Il y avait énormément de rythme et d’intensité dans les duels, sans qu’on ne tombe dans l’exagération non plus. C’était à la hauteur de l’événement. Anderlecht est une équipe qui évolue, un peu comme en fin de phase classique l’année dernière. On est dans la même tendance."