Après deux succès de rang, le RSCA voudra prendre les trois points pour s'affirmer encore un peu plus dans la course au top 4. Pour affronter l'autre sporting, il y a quelques changements par rapport à la victoire contre Ostende de mardi. Sardella évoluera sur la gauche de la défense et remplace Mikhailichenko tandis que Miazga reprend ses droits en défense centrale. Bon contre les Côtiers, Ait El Hadj retrouve le banc et est remplacé par Cullen. Percy Tau est également titularisé après quelques semaines sur la touche en raison d'une blessure. Par conséquent, Michel Vlap n'est pas aligné par Kompany. Nmecha évoluera en pointe accompagné de Mukairu et Amuzu. A noter que des éléments comme Lawrence ou Dimata sont absents de la sélection.

Requinqué grâce à sa victoire folle face au Cercle (3-4), Charleroi souhaite lui confirmer son renouveau après une mauvaise période. Pour poursuivre sa marche en avant, Belhocine a choisi de refaire confiance à Penneteau. Ces dernières semaines, Descamps avait pris la place du vétéran en effectuant l'une ou l'autre erreur. Pour le reste, c'est une équipe de Charleroi assez classique. Petite surprise tout de même: la titularisation de Benchaib au milieu de terrain. Attendu avec impatience, Guillaume Gillet retrouve le Sporting après plus de quatre ans.

Equipe de Charleroi: Penneteau, Willems, Dessoleil, Van Cleemput, Nicholson, Gholizadeh, Morioka, Gillet, Fall, Bouchaib et Kayembe

Equipe d'Anderlecht: Wellenreuther, Sardella, Delcroix, Miazga, Murillo; Sambi Lokonga, Cullen, Tau, Amuzu, Mukairu et Nmecha

Direct commenté à 20H45: