Vincent Kompany est devenu, par son parcours, un symbole d’intégration et de la lutte contre le racisme.

Un modèle et un héros pour de nombreux Belges." C’est en ces termes que Sarah Schlitz, secrétaire d’État fédérale à l’Égalité des chances, a évoqué Vincent Kompany dans un communiqué fustigeant le comportement de certains supporters brugeois et plus globalement de nombreux fans de foot.

Il l’est plus particulièrement aussi pour une nouvelle génération de Belges aux origines aussi diverses que variées. Il est devenu, de par le moment de son explosion et de par son charisme, le symbole d’une nouvelle vague de footballeurs belges racisés.