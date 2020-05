Frankie Vercauteren ne tient pas encore son nouvel adjoint : Edward Still (29 ans), l’ex-T3 du Club brugeois à l’époque d’Ivan Leko, a décliné la proposition qui lui a été faite.

Vu les gros problèmes financiers du Sporting, la direction n’est pas en mesure de proposer des contrats traditionnels. Le Wavrien Still - frère de Will, T2 au Beerschot - était charmé par l’intérêt et par le projet de Vincent Kompany, mais il espérait gagner mieux sa vie. Il reste donc une place vacante, vu le C4 de Zetterberg et la nouvelle fonction de Floribert Ngalula, qui descend en U21. µ

Peter Verbeke, le nouveau patron sportif, connaît bien Still : les deux étaient à Bruges quand Leko a remporté son titre. Still n’aurait pas seulement été adjoint, il aurait aussi fait des analyses vidéo des adversaires.