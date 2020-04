Le jeune Anglais (ex-Club Bruges) de Wavre a reçu une offre de Peter Verbeke.

Peter Verbeke, le nouveau directeur sportif d’Anderlecht, ne chôme vraiment pas.

Il est effectivement déjà en train de construire le staff d’entraîneurs pour la saison prochaine et a fait une proposition au Wavrien Edward Still, 29 ans. Ce dernier, qui a travaillé pendant deux saisons sous Ivan Leko au Club Bruges, avec lequel il a remporté un titre, est charmé par l’intérêt d’Anderlecht.

Anderlecht avait également songé à Will, le frère aîné d’Edward. Mais Will est actuellement T2 au Beerschot et il devrait sans nul doute y rester, surtout si le club anversois monte en D1A.

(...)