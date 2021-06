Tine De Caigny sur le départ pour Hoffenheim, le RSCA Women a rappatrié une ancienne joueuse pour pallier ce départ offensif.

Les Mauves de Johan Walem ont annoncé ce lundi avoir engagé Ella Van Kerkhoven. La joueuse de 27 ans revient au Lotto Park après avoir quitté le giron mauve et blanc en 2019 pour une expérience à l'étranger en Italie, à l'Inter Milan.

Blessée, elle n'avait pas pu réussir une grande saison à Milan et avait décidé de revenir en Belgique pour la défunte saison.

Celle qui avait retrouvé les Red Flames en février a en effet joué pour La Gantoise cette saison en Super League, une équipe qui a bien terminé les playoffs 1.

"Je suis extrêmement heureuse de retrouver ce très beau club où j’ai déjà connu très souvent le succès par le passé. Avec toutes mes coéquipières et les nombreuses Red Flames qui composent le noyau, je suis certaine que nous parviendrons à rencontrer les objectifs du RSC Anderlecht et de Johan Walem, nouvel entraîneur principal, que je suis également impatiente de découvrir. J’ai déjà remporté deux titres avec les Mauve et Blanc et j’aspire évidemment très vite à compléter le triplé en inscrivant le plus possible de buts", a confié Ella Van Kerkhoven sur le site du club.

Avec les Mauves, elle a remporté notamment deux titres nationaux, deux titres de meilleure buteuse et a été une fois Joueuse de l'année.