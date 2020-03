Marc Coucke a déjà fait des victimes, en deux ans de règne. Il y a 27 cas connus de personnes virées, dont 8 qui ont été embauchées par Coucke. Et on ne parle même pas des joueurs qui ont dû partir après quelques mois (comme Musona), des personnes qui ont choisi la fuite en avant (comme l’avocat Daniël Spreutels, le coach des jeunes Oleg Iachtchouk, le patron de la cellule sociale Jean-François Lenvain, le coach physique Schoenmaker, l’ex-T1 Simon Davies, le juriste Renaud Duchêne ou le scout Bjarne Hansen) ou des contrats non renouvelés (comme Emilio Ferrera, le T2 Van Zwam, ou le cuisinier Olav Van Landuyt).

Voici un aperçu des C4.

Arrivés et virés sous Coucke

1 Luc Devroe. Directeur sportif. Viré après 9 mois. Prime de départ : 400 000 €.

(...)