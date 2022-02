Bram Verbist fait partie d’une autre génération. Moins formatée, certainement moins pro, mais surtout plus folle. "J’étais du genre à aller boire un verre après le match avec les supporters. On faisait aussi ça en équipe", sourit le coach des gardiens d’OHL.

Personnage haut en couleur et éternel blagueur, il raconte six anecdotes surprenantes à son sujet.

1. Il s’est fait passer pour un Kazakh

"Je venais d’arriver au Cercle et j’ai entendu qu’il y avait des cours de néerlandais. J’ai tenté ma chance et je me suis présenté comme ‘Bram du Kazakhstan’. Le prof n’était pas intéressé par le foot et ne m’a pas reconnu du tout. Je pensais qu’il allait me renvoyer de la classe, mais non. Il m’a fait lire un catalogue Ikea et j’exagérais tout dans la prononciation. Il était tout content que j’y arrive du premier coup. Puis, on a eu un test et je réussissais tout. Le prof était surpris, il n’avait jamais vu ça."

(...)