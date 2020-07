En mode Zulj César pour séduire l'exigeant public anderlechtois Anderlecht Christophe Franken (avec R. V.P.) © BELGA

Plus épanoui, Peter Zulj (27 ans) veut enfin conquérir le public anderlechtois cette saison.



C’est le secteur qui apporte le plus de certitudes depuis le début de la préparation anderlechtoise : le triangle du milieu s’articule entre Vlap, Sambi Lokonga et Zulj, sur la lancée de leur fin de saison passée.



(...)