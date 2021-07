Après quatre années passées au Standard, Noémie Gelders signe son retour à Anderlecht, un club au sein duquel elle a effectué sa formation dès l’âge de 12 ans. Un retour à la maison plein d’ambitions pour la Brabançonne.

Noémie, qu’est-ce qui vous a motivé à signer à Anderlecht ?

"C’est avant tout pour le challenge. J’arrive dans une équipe championne de Belgique, qui va disputer la Champions League et au sein de laquelle on retrouve des filles d’un très bon niveau. Ça va me permettre d’évoluer et de progresser."

Rester au Standard n’était plus une possibilité ?

"Nous avions une bonne équipe et puis nous avons manqué nos playoffs. Plein de joueuses sont parties mais ce n’est pas pour ça que je quitte le Standard. J’avais besoin de progresser et changer de club va m’obliger à me donner encore plus."

Cela restera un beau chapitre de votre carrière ?