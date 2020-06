L’apport de DVV et Candriam sera de 4 à 5 millions par an, jusqu’en 2024.

Pourvu que ces maillots nous portent chance." Voilà les seuls mots de Vincent Kompany, mannequin de service à la présentation des nouveaux maillots d’Anderlecht. Voici ce qu’il faut savoir.

Qui sont les partenaires ? DVV Insurance et Candriam, qui font partie du groupe Belfius. DVV est un assureur avec 900 experts et 300 points de vente. Candriam est un investisseur belge qui gère les plus de 13 milliards d’euros de ses clients.

L’apport financier. Ensemble, ils apportent de 4 à 5 millions d’euros par an, et cela pendant quatre saisons. Karel Van Eetvelt, CEO d’Anderlecht : "Nous avons entamé les négociations avant la crise du Covid. Chapeau que nos partenaires aient gardé leur parole. C’est une période difficile. Certains autres sponsors ont demandé de pouvoir revoir leur apport à la baisse."

Home et away. DVV sera le sponsor home sur les maillots mauves ; Candriam, le sponsor away sur les maillots blancs. Mais Candriam a aussi un maillot mauve, si l’adversaire joue en blanc. "On ne s’est pas battus", dit Dirk Vandenschrick, CEO de DVV. "Nous voulions les matchs à domicile, Candriam avait d’autres desiderata."

Pourquoi DVV et pas AP en français ? DVV était surtout connu en Frandre. AP était la version francophone. Pourquoi est-ce que seulement le nom flamand va figurer sur les maillots ? Vandenschrick : "Nous venons de changer le nom : c’est désormais DVV Insurance pour tout le pays. Donc le problème ne se pose pas. Une des raisons de notre partenariat avec Anderlecht est de se faire plus connaître en Wallonie. Nous avons sponsorisé le cyclo-cross via le Trophée DVV, mais ce sport n’est populaire qu’en Flandre."

Pourquoi Candriam est en rouge, couleur du Standard ? "Ce sont les couleurs de notre marque et de celle de Belfius", explique Vincent Hamelink, Chief Investment Officer de Candriam. "Non, nous n’avons pas envisagé de changer la couleur." Karel Van Eetvelt y ajoute : "Je sais que c’est un élément sensible. Mais c’est un choix que nous avons fait ensemble et que nous soutenons."

Pourquoi Candriam est aussi partenaire de Bruges ? Hamelink : "C’est magnifique qu’on puisse mettre en valeur notre marque via les deux plus grands clubs de Belgique. Ni Anderlecht ni Bruges ne nous ont demandé de faire un choix entre l’un et l’autre. On est là pour la passion et pour les valeurs du foot." Van Eetvelt : "Nous sommes fiers que chez nous Candriam figure sur le devant de notre maillot."