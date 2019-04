Mauvaise nouvelle pour Landry Dimata: l'attaquant d'Anderlecht ressent de nouvelles douleurs au genou et ne jouera plus cette saison.



Il rate les six derniers matchs d'Anderlecht et surtout l'Euro U21. Il devra en principe se faire opérer mais il s'agitait d'une petite intervention. Il ne serait out que quelques mois.