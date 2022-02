Gagner contre Genk fera du bien au classement et dans les têtes." Christian Kouamé est-il devin ou a-t-il juste senti que la réception de Genk pouvait être un match clé pour Anderlecht ? Les Mauves ont enfin réussi à battre un des ténors de la compétition - bien que mal embarqué cette saison - dans son Lotto Park.

Les trois points renforcent un peu plus la position des Mauves dans le top 4. Si Malines et La Gantoise restent en embuscade, l’Antwerp et Bruges ne sont pas bien loin (trois et deux points). Il reste six journées. Anderlecht ne peut pas se planter.