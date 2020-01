Nacer Chadli n’avait pas eu une préparation de qualité depuis longtemps. Blessé, sur le départ, mis de côté. Tout cela est derrière lui désormais. Il espère que ce soir également le cas des petits pépins à répétition qui ont pourri son premier tour, le coupant à chaque fois dans son élan. Il doit faire le vide, ne plus y penser et être à 100 % pour tirer Anderlecht le plus haut possible.

“Ce n’était pas simple, le risque de rechute était toujours présent dans ma tête. Je me donne désormais sans arrière-pensée, sans retenue.”

(...)