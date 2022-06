Anderlecht tient-il le nouveau Nmecha ou le nouveau Zirkzee ? C’est ce que la direction espère. Les Mauves discutent actuellement avec Sebastiano Esposito (19 ans).

L’attaquant italien appartient à l’Inter Milan et sort d’une saison en prêt au FC Bâle. Toutes compétitions confondues, ce beau bébé de 187cm, a planté sept buts et donné neuf assists.

L’Inter - où il a joué avec Romelu Lukaku - ne le considère toutefois pas comme prêt pour le plus haut niveau et aimerait le prêter une saison supplémentaire. Anderlecht a sauté sur l’occasion et discute actuellement avec le joueur et le club milanais.

Selon nos informations, les chances qu’il arrive à Bruxelles sont grandes. Il est possible qu'Anderlecht intègre une option d'achat dans son prêt.