Vincent Kompany et la possession, deux éléments qui font partie d’une seule et même philosophie. L’un ne va pas sans l’autre. C’est en tout cas une partie essentielle du dogme footballistique de "Coach Kompany". Un rouage intouchable du process. Kompany l’a dit et répété à l’envi, "il n’y aura pas de compromis !" Pourtant, j’ai le sentiment que, ces dernières semaines, les idées du jeune T1 du Sporting mauve ont évolué. Que le plan de jeu s’est différencié de celui de base. Soyons clairs, Kompany est une personne brillante. Intelligent et à l’écoute (la preuve avec son coach personnel), sa soif d’apprendre et d’évoluer ne connaît pas de limites. Du coup, "Coach Kompany" s’est adapté. La preuve en quelques chiffres et ressentis foot.