Etienne Davignon : "On s’est clairement fait avoir sur certains transferts d’Anderlecht" AnderlechtInterview Raphaël Meulders © Belga Image

Des pratiques opaques ? "On savait ce que le club encaissait, mais pas le reste. Par exemple sur le transfert de Mitrovic vers Newcastle (Le Soir englobe aussi celui du joueur Mbemba dans la transaction, NdlR) en 2015, le club a touché 17 millions d’euros. Ce qui n’est pas si mal. Mais maintenant, on connaît l’histoire et on constate que la transaction globale était en fait de 30 millions, donc 13 millions sont passés en commission pour les agents et autres. C’est un peu beaucoup..."