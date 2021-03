Nmecha a égalisé à la 84e minute, répliquant au but d'ouverture de Justin Kluivert (48e).

Côté néerlandais, Noa Lang, attaquant du Club Bruges, est sorti blessé au genou à la 22e minute après être entré en collision, genou contre genou, avec son capitaine Teun Koopmeiners.

Dans l'autre match du groupe, la Roumanie a battu 1-2 la Hongrie, coorganisatrice de ce tournoi. L'Allemagne et la Roumanie se partagent la tête avec 4 points avant de s'affronter mardi. Les Pays-Bas suivent avec 2 unités. La Hongrie (0) est éliminée.

Dans le groupe B, à Maribor (Slovénie), l'Espagne et l'Italie n'ont pu se départager (0-0) au terme d'une fin de match tendue, avec les expulsions de Scamacca (86e, deux jaunes) et Rovella (87e, deux jaunes) côté italien et de Mingueza (87e, rouge direct) côté espagnol. La Slovénie, l'autre pays hôte, et la République tchèque ont également partagé l'enjeu (1-1).

L'Espagne est en tête avec 4 points. La République tchèque et l'Italie suivent avec 2. La Slovénie compte 1 point.

Les deux premiers de chacun des quatre groupe se qualifient pour les quarts de finale. La phase à élimination directe se disputera du 31 mai au 6 juin.