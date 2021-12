Le sauveur d’Anderlecht est un vétéran de 35 ans et demi.



Avec un but à Charleroi, un penalty à Seraing et deux magnifiques buts contre Zulte Waregem, Lior Refaelov a chassé à lui seul la crise au Parc Astrid. "On sent qu’il veut encore jouer longtemps au football", dit Vincent Kompany. Voici sa recette pour ne pas encore être usé. "Il n’y a pas plus pro que lui", nous dit-on au Sporting.

1 Il dort comme Federer

Dans une interview avec La DH, il a expliqué comment Roger Federer a influencé son rythme de sommeil. "Depuis que j’ai lu les habitudes de Federer, je me force à aller au lit avant 23 h. Avant, je n’allais pas dormir avant minuit. J’essaie d’avoir mes 8 heures ou 8 heures et demie par nuit. Après une semaine, on gagne une nuit de sommeil. C’est très important pour la récupération." La naissance du troisième petit Refaelov - Alessandra va avoir 2 ans en février - n’a pas facilité les choses. Mais Gal, son épouse, (a) fait la majorité du travail nocturne.

(...)