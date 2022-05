La signature n’est pas encore couchée sur le papier, mais cela ne fait plus de doutes : Felice Mazzù va accepter la proposition anderlechtoise et succéder à Vincent Kompany. Le Carolo de 56 ans devrait signer d’ici lundi au plus tard un contrat à durée indéterminée qui fera de lui le nouvel entraîneur du Sporting. Presque tout est réglé et il ne reste que peu d’éléments de discussion, notamment celui des indemnités que devra verser le RSCA à son voisin unioniste, où Mazzù était sous CDI.