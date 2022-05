Felice Mazzù se rapproche de plus en plus d'Anderlecht. Le coach de l'Union est pressenti pour prendre la place de Vincent Kompany, qui a officialisé son départ de chez les Mauves mercredi. Mazzù est en effet le plan A du RSCA , et il semblerait que malgré d'autres offres (en Serie A et en Ligue 1), Anderlecht soit également le choix n°1 de l'Unioniste.

En tout cas, les deux camps semblent de plus en plus proches d'un accord (le contact étant établi depuis plusieurs semaines), en témoigne encore une nouvelle rencontre entre les dirigeants d'Anderlecht et Felice Mazzù jeudi soir. Des membres de la direction du club, le président Wouter Vandenhaute, le CEO Peter Verbekele chef recrutement Dries Belaen et le scout Christophe Lonnoy, ont en effet été aperçus au restaurant bruxellois avec un invité qui n'était autre que le coach de l'Union. Une photo de la rencontre circule sur les réseaux sociaux.

Aujourd’hui, on peut dire que les discussions sont à un stade avancé, même si rien n’est encore fait. Les deux parties ont déjà discuté de l’aspect financier mais aussi de l’organisationnel. Mazzù ne veut, entre autres, pas venir au Sporting sans adjoint(s).