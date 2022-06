Anderlecht va vivre une révolution cet été. La venue de Felice Mazzù va redistribuer les cartes au Sporting, notamment au niveau tactique. Le nouveau coach ne compte pas réitérer les erreurs commises lors de son passage à Genk. Dans le Limbourg, il avait laissé de côté ses principes défensifs et ses qualités d’adaptation pour coller aux diktats locaux. Genk a une longue tradition de football offensif. Mazzù n’a pas voulu y déroger. Le Felice Mazzù de 2022 n’est plus celui de 2019. Il a beaucoup appris, a plus d’expérience et surtout un statut suffisant pour imposer ses choix.