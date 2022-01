D'après Transfermarkt, seuls trois Anderlechtois ont pris de la valeur lors des sept derniers mois.

L'Union SG a beau avoir vu la valeur totale de son effectif augmenter de… 248,5% depuis le début du mois de juin 2021, le noyau du RSCA reste, selon Transfermarkt, plus de deux fois plus cher (41,13M € contre 89,6M €). En Pro League, seules deux formations peuvent se vanter de disposer d'un effectif plus coûteux qu'Anderlecht : Genk (121,6M €) et évidemment le Club Bruges (158M €).